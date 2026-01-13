Erken seçim beklentisi borsayı rekora ulaştırdı!

Japonya’da Nikkei 225 endeksi, piyasaların tatil sonrası açılmasıyla birlikte rekor seviyeye yükseldi.

Yatırımcılar, Başbakan Sanae Takaichi’nin koalisyon hükümetinin parlamentodaki çoğunluğunu güçlendirmek amacıyla erken seçim çağrısı yapabileceği ve bunun mali harcamaları artırnacağı beklentisiyle hisse senetlerine yöneldi.

Nikkei 225 endeksi gün içinde yüzde 3,6’ya kadar yükselerek 53.814,79 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve şu sıralarda yüzde 3,15 artışla 53.575,87 puanda. Geniş tabanlı Topix endeksi de yüzde 2,4 artışla 3.599,31 puana çıkarak rekor kırdı.

Önceki gün ABD’de Dow Jones ve S&P 500 endekslerinin de tarihi zirvelere ulaşması, Tokyo piyasalarındaki iyimserliği destekledi. ABD Adalet Bakanlığı’nın Fed Başkanı Jerome Powell hakkında başlattığı soruşturma ise yatırımcıları büyük ölçüde tedirgin etmedi.

Erken seçim beklentileri etkili oluyor

Nomura Securities’ten stratejist Maki Sawada, erken seçim beklentisinin “daha proaktif mali harcamalar, zayıf yen, yükselen hisseler ve düşen tahvil fiyatları” anlamına geldiğinin piyasalarda yaygın bir görüş olduğunu belirtti.

Zayıflayan yen ihracatçı şirketleri desteklerken, otomotiv hisselerinde Toyota yüzde 5,1, Subaru yüzde 4,1 yükseldi. Yarı iletken hisseleri öne çıktı; Advantest yüzde 8,4, Tokyo Electron yüzde 7,7 değer kazandı.

Nikkei 225’teki 225 hissenin 209’u yükseldi, 16’sı geriledi.