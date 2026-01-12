Gümüşte rekor yılı: İthalat iki katına çıktı!

Türkiye'nin kıymetli maden ithalatında 2025 yılında altın tarafında yatay bir görünüm korunurken, gümüş ithalatında dikkat çekici bir artış yaşandı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, geçen yıl toplam altın ithalatı 126 bin 272 kilogram olarak kaydedildi. Bu rakam, 2024 yılında gerçekleşen 125 bin 917 kilogramlık ithalata oldukça yakın seyretti ve altın ithalatında yıllık bazda belirgin bir değişim görülmedi.

İthalat yaklaşık iki katına çıktı

Gümüş ithalatında ise güçlü bir yükseliş öne çıktı. 2025 yılında gümüş ithalatı 860 bin 443 kilogram oldu. Böylece bir önceki yıl kaydedilen 434 bin 13 kilogramlık seviyeye kıyasla gümüş ithalatı yaklaşık iki katına çıktı.

Aralık ayı verileri incelendiğinde, altın ithalatının aylık bazda gerilediği görüldü. Söz konusu ayda altın ithalatı 10 bin 925 kilogram, gümüş ithalatı ise 65 bin 561 kilogram olarak gerçekleşti. Kasım ayında bu rakamlar altın için 13 bin 857 kilogram, gümüş için ise 131 bin 762 kilogram seviyesindeydi. 2024 yılının Aralık ayında ise altın ithalatı 14 bin 557 kilogram, gümüş ithalatı 83 bin 177 kilogram olmuştu.

Gümüşte tüm zamanların en yüksek seviyesi

Öte yandan gümüş fiyatlarındaki yükseliş de dikkat çekiyor. Gümüşün ons fiyatı bugün 84,62 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gümüş fiyatları, geçen yıl boyunca 2,5 kattan fazla artış kaydetmişti.