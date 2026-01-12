Mobil ödeme limitine 5 bin Euro sınır getirildi

15 Ocak 2026 itibarıyla Yunanistan’da IRIS ödeme sistemi, kartlara veya klasik banka havalelerine ihtiyaç duymadan, mobil cihazlar üzerinden daha yüksek tutarlı ödemelere olanak tanıyacak. Hem bireyler hem de işletmeler, ödemelerini anında ve doğrudan hesaplar arasında gerçekleştirebilecek.

Günlük limit artırıldı

Yeni düzenlemeye göre, bireyler arası günlük transfer limiti 1000 Euro'ya yükseltildi. Aynı günlük üst sınır, serbest meslek sahipleri ve şahıs işletmelerine yapılan ödemeler için de geçerli olacak. Böylece günlük harcamalar ve hizmet ödemeleri çok daha pratik hale gelecek.

Kişiler için aylık tavan, işletmelere sınırsız

Kişiden kişiye yapılan transferlerde aylık 5 bin Euro tavan uygulanacak. Buna karşın, işletmelere yapılan ödemelerde herhangi bir aylık limit bulunmayacak. Bu değişiklik, özellikle piyasada tahsilat süreçlerini kökten dönüştürerek, nakit ve kart bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Yunanistan, kısa sürede tüm satış noktalarında hesaplar arası anında ödemelerin yaygın biçimde benimsendiği ilk Avrupa ülkesi konumuna geldi. Aralık ayının ilk yarısında anında ödemeler, ülkedeki kredi transferlerinin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturdu ve bu oran Euro Bölgesi ortalamasının üzerine çıktı.

2026’da sınır ötesi ödeme geliyor

2025 sonu itibarıyla IRIS’in 120 milyon işlemle toplam 11 milyar Euro tutarında ödeme hacmine ulaşması bekleniyor. 2026’nın başında ise sistem, EuroPA/EPI ağı üzerinden diğer anında ödeme altyapılarıyla entegre olacak. Bu sayede AB genelinde bireyler arasında ilk sınır ötesi anında transferlerin önü açılacak.

IRIS nedir?

IRIS ödeme, kullanıcıların cep telefonu numarası, vergi numarası veya QR kodu kullanarak IBAN'a ihtiyaç duymadan para gönderip almalarına, çevrimiçi ve perakende alışveriş yapmalarına olanak tanıyan anında ödeme sistemi. Banka uygulamalarına entegre e doğrudan banka hesabından 7/24 hızlı işlem olanağı sağlıyor.