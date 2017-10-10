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ESM'nin geliştirilmesi için görüş birliğine varıldı

Euro Bölgesi maliye bakanları, ESM'nin daha da geliştirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardı.

ESM'nin geliştirilmesi için görüş birliğine varıldı
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Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, dün bir araya gelen Euro Bölgesi maliye bakanlarının Euro Bölgesi'nin kurtarma fonu Avrupa İstikrar Mekanizması'nın (ESM) daha da geliştirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardıklarını ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel liderliğindeki CDU ve kardeş partisi CSU, ESM'nin Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin bütçe kurallarına uyumları üzerinde denetim yetkisine sahip olmasını istiyor.

Bakan Schaeuble'nin CDU/CSU'nun Hür Demokratlar ve Yeşiller arasında yapılacak bir koalisyonda görevini kaybetmesi, maliye bakanlığına Hür Demokratlar'dan bir ismin getirilmesi bekleniyor.

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