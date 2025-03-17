Ethereum için kötü haber! Standard Chartered hedefi düşürdü

Birleşik Krallık merkezli bankacılık ve finans kuruluşu Standard Chartered, Ethereum'un (ETH) değer kaybının süreceğini öngörerek 2025 yıl sonu fiyat hedefini aşağı yönlü revize etti.

Hedef 10 bin dolar olarak açıklanmıştı

Banka, ETH/USD için 2025 sonunda 4 bin dolar seviyesini öngördüklerini belirtti. Daha önce bu hedef 10 bin dolar olarak açıklanmıştı. Standard Chartered'ın bu tahmini, kripto piyasalarındaki dalgalanmalar ve makroekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerle şekillendi.