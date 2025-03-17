Ethereum için kötü haber! Standard Chartered hedefi düşürdü
Birleşik Krallık merkezli bir bankacılık ve finansal hizmetler şirketi olan Standard Chartered, Ethereum için 2025 sonu fiyat tahminini revize etti. Banka, daha önce 10 bin dolar olarak açıkladığı hedefi 4 bin dolara çekerek ETH’nin yapısal düşüşünü sürdüreceğini öngördü.
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Birleşik Krallık merkezli bankacılık ve finans kuruluşu Standard Chartered, Ethereum'un (ETH) değer kaybının süreceğini öngörerek 2025 yıl sonu fiyat hedefini aşağı yönlü revize etti.
Hedef 10 bin dolar olarak açıklanmıştı
Banka, ETH/USD için 2025 sonunda 4 bin dolar seviyesini öngördüklerini belirtti. Daha önce bu hedef 10 bin dolar olarak açıklanmıştı. Standard Chartered'ın bu tahmini, kripto piyasalarındaki dalgalanmalar ve makroekonomik koşullara ilişkin değerlendirmelerle şekillendi.