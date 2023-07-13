Euro 30 liraya yaklaştı

Merkez Bankası'nın yıllar sonra ilk kez faiz artışına gitmesi, haziran ayı enflasyonunun açıklanması gibi gelişmelerin ardından döviz kuru, son yıllarda sürdürdüğü tarihi yükselişini daha da katladı. Neredeyse her hafta yeni rekorların geldiği kurda bugün, giderek eriyen Türk Lirası karşısında tarihi zirvesini gören para birimi euro oldu.

Haftalardır 26 TL üzerinden işlem görmeyi sürdüren dolar/TL, 13 Temmuz Perşembe gününe 26,1280 seviyesinden başladı. Dolar, önceki kapanışını ise 26,1405 seviyesinden yapmıştı.

Euro tarihi zirvesinde

Geçtiğimiz haftalarda ilk kez 29 TL sınırını aşan euro/TL ise bugüne yükselişle başladı. Önceki kapanışını 29,0640 seviyesinden gerçekleştiren para birimi, bugün 29,6556 TL ile tarihi zirvesini gördü.