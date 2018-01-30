Euro Bölgesi 10 yılın en hızlı büyümesini kaydetti

30 Ocak 2018

Eurostat tarafından açıklanan öncü verilere göre 19 ülkenin yer aldığı Euro Bölgesi'nde GSYH 2017'nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 2,7 arttı.

Geçen yılın tamamında Euro Bölgesi ekonomisi yüzde 2,5 büyüdü. Bu, 2007 yılındaki yüzde 3,0'lık artışın ardından görülen en hızlı büyüme oldu.

Eurostat, 2017 3. çeyrek için GSYH büyüme oranını da yüzde 0,6'dan 0,7'ye revize etti. Yıllık bazda büyüme oranı ise yüzde 2,6'dan 2,8'e çıktı.