Euro Bölgesi, 18,9 milyar euro dış ticaret fazlası verdi

13 Nisan 2018

Euro Bölgesi’nde bu yılın şubat ayında 18,9 milyar euro dış ticaret fazlası kaydedildi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak euroyu kullanan 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat, şubat ayında 2017’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 3 artarak 177,5 milyar euro, ithalat da yüzde 1,5’lik artışla 158,6 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

Para birliğinde, Şubat 2017’de 16,1 milyar euro olan dış ticaret fazlası, Şubat 2018’de 18,9 milyar euro olarak kaydedildi. Euro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 3,9 artarak 153,7 milyar euro oldu.

AB’nin ihracatı arttı, ithalatı azaldı

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan AB'de bu yılın şubat ayında 2017'nin aynı dönemine göre ihracatın yüzde 1,7’lik artışla 149,2 milyar euro, ithalatın ise yüzde 0,4 azalışla 145,9 milyar euro seviyesinde gerçekleştiğini ortaya koydu.

AB'de şubat ayında 3,3 milyar euro dış ticaret fazlası gerçekleşirken, AB içi ticaret ise yüzde 3,5 artışla 277,4 milyar euro seviyesinde belirlendi.

Kaynak: AA