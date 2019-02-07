Euro Bölgesi büyüme beklentisinde sert düşüş

07 Şubat 2019

Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi'nin en büyük ülkelerinde beklenen ekonomik yavaşlama nedeniyle bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerini sert şekilde düşürdü. Büyümedeki yavaşlamanın küresel ticaret gerilimleri ve artan kamu borcundan kaynaklandığı belirtildi.

Komisyon, yayımladığı çeyrek dönem ekonomik tahminlerinde enflasyon beklentisini de düşürdü. Komisyonun, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahmininden daha düşük bir enflasyon tahmini belirlemesi ECB'nin faiz artırma planlarını zora sokabilir.

Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi büyümesinin 2018'deki yüzde 1.9 seviyesinden bu yıl yüzde 1.3'e gerilemesini, 2020'de ise yüzde 1.6'ye toparlanmasını beklediğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Kasım ayında yayımladığı bir önceki tahminlerde Euro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 1.9, 2020'de ise yüzde 1.7 oranında büyümesini bekliyordu.

Komisyon ayrıca Euro Bölgesi'nde enflasyonun bu yıl yüzde 1.4 ile ECB'nin yüzde 1.6 olan tahmininin altına kalacağını öngörüyor.

Mart ayında ayrılması öngörülen İngiltere hariç tutulduğunda 27 ülkeden oluşan Avrupa Birliği genelinde ise ekonomik büyümenin geçen yılki yüzde 2.1 düzeyinden bu yıl yüzde 1.5'e düşmesi, 2020'de ise yüzde 1.8'e toparlanması bekleniyor.

Kaynak: Reuters