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BoE faiz kararını açıkladı

İngiltere MB, faizlerde değişikliğe gitmezken 2019 yılı büyüme tahminini yüzde 1,2 olarak güncelledi.

BoE faiz kararını açıkladı
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İngiltere Merkez Bankası (BoE) beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmezken, büyüme tahminini aşağı yönlü güncelledi.

BoE, 9 üyenin oy birliğiyle faiz oranını yüzde 0,75 olarak korudu.

Bu yıl için büyüme tahmini yüzde 1,7'den yüzde 1,2'ye düşürüldü. 2020 yılı beklentisi de yüzde 1,7'den yüzde 1,5'e güncellendi.

Bankadan yapılan açıklamada, "Düşük büyüme tahmini yavaşlayan global ekonomiyi ve Brexit belirsizliğini yansıtıyor" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Belirsizlikler verilerde daha büyük oynaklıklara yol açabilir" ifadeleri yer aldı.

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