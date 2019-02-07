Brezilya MB sürpriz yapmadı
Brezilya Merkez Bankası faizleri art arda yedinci toplantıda da yüzde 6.5 seviyesinde sabit bıraktı.
Brezilya Merkez Bankası, faiz oranlarını beklendiği gibi tarihi düşük seviyesinde sabit tuttu ve ılımlı enflasyon baskılarının faizleri bir süre daha mevcut seviyede tutabileceğinin sinyalini verdi.
Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan dokuz üyeli para politikası kurulu, gösterge Selic faiz oranını art arda yedinci toplantıda da yüzde 6.5'te sabit tuttu.
Kaynak: Reuters