Euro Bölgesi büyüme tahmini yükseldi

27 Ekim 2017

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Profesyonel Tahminciler Anketinin 4.çeyrek dönem sonuçlarına göre, bu yıl için büyüme beklentisi yüzde 1,9'dan yüzde 2,2'ye çıkarılırken, önümüzdeki yıl için yüzde 1,8 olan tahmin yüzde 1,9'a yükseldi. Tahminciler 2019 yılı için beklentiyi yüzde 1,6'dan yüzde 1,7'ye çıkarırken, uzun dönem için yüzde 1,6 olan tahminlerini değiştirmediler.

Ankette enflasyon beklentileri bu yıl için yüzde 1,5, gelecek yıl için yüzde 1,6 ve 2019 için yüzde 1,6 olarak kaldı. Uzun dönem için tahmin yüzde 1,8'den yüzde 1,9'a yükseltildi.

Gıda ve Enerji hariç çekirdek tüketici fiyatları tahmini bu yıl için yüzde 1,1 olarak bırakılırken, gelecek yıl için yüzde 1,3'ten yüzde 1,4'e çıkarıldı. 2019 çekirdek enflasyon tahmini yüzde 1,5 olarak değişmezken, uzun dönem için yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e çıktı.

İşsizlik oranı için tahminler bu yıl yüzde 9,2'den yüzde 8,1'e, gelecek yıl için yüzde 8,8'den yüzde 8,6'ya, 2019 için yüzde 8,4'ten yüzde 8,2'ye ve uzun dönem için yüzde 8,1'den yüzde 7,9'a indirildi.