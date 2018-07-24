Euro Bölgesi ekonomisinde ivme kaybı sinyali

24 Temmuz 2018

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in öncü verilerine göre, Euro Bölgesi Bileşik PMI (Satınalma Yöneticileri Endeksi) haziranda 54,9 iken temmuzda 54,3 puana indi. Son 2 ayın en düşük seviyesini gören endeks, 54,8 puanlık piyasa beklentisinin de altında gerçekleşti.

Euro Bölgesi’nde öncü hizmet sektörü PMI da 55,2 puandan 54,4 puana düşerek son 2 ayın en düşük seviyesine gerilerken, öncü imalat sanayi PMI ise 54,9 puandan 55,1 puana çıkarak son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Avrupa’nın en önemli ekonomisi Almanya'da ise temmuz ayı öncü bileşik PMI 54,8 puandan 55,2 puana ve imalat sanayi PMI da 55,9’dan 57,3 puana çıkarken, hizmet sektörü PMI 54,5 puandan 54,4 puana geriledi.

Piyasaların ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yakından takip ettiği veriler, haziran ayındaki kısa bir toparlanmanın ardından Euro Bölgesi ekonomisinin üçüncü çeyrek başında tekrar ivme kaybettiğini gösterdi.

Kaynak: AA