Euro Bölgesi enflasyonu ECB hedefinden uzaklaştı

01 Şubat 2019

Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi'nin ocak ayı yıllık enflasyonuna ilişkin öncü verileri yayınladı.

Buna göre, aralıkta yüzde 1,6 olan yıllık enflasyon, ocakta yüzde 1,4'e geriledi ve ECB'nin (Avrupa Merkez Bankası) "yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın" şeklindeki enflasyon hedefinden uzaklaştı.

Ocak ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 2,6'yla enerjide gerçekleşti. Enerjiyi yüzde 1,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,6 ile hizmetler ve yüzde 0,3 ile de enerji dışı sanayi ürünleri izledi.