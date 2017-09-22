Euro Bölgesi imalat PMI beklentileri aştı

22 Eylül 2017

Euro Bölgesi imalat ve hizmet sektörü satın alma yöneticisi endeksi (PMI) eylül ayı öncü verilerine göre, beklentileri aşarak 2011 başlarından bu yana en yüksek seviyeye çıktı ve ekonomik büyümenin üçüncü çeyrekte hızlanacağına işaret etti.

IHS Markit tarafından hazırlanan imalat PMI eylül ayı öncü verisine göre, ağustos ayındaki 57.4 seviyesinden eylülde 58.2'ye yükselerek 57.1 olan beklentileri aştı.

Hizmetler PMI ise 54.7'den 55.6'ya yükseldi ve yine 54.7 olan beklentileri aştı. Endekste 50'nin üzerindeki değerler büyümeye işaret ediyor.

Yayımlanan değerlendirmeye göre PMI'lar üçüncü çeyrekte ekonomik büyümenin yüzde 0.7 olacağına işaret ediyor. Reuters anketine katılan uzmanlar Euro Bölgesinde gayrı safi yurtiçi hasılanın üçüncü çeyrekte yüzde 0.5 büyüdüğünü tahmin ediyorlar.

Kaynak: Reuters