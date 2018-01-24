Euro Bölgesi imalat PMI beklentilerin altında kaldı

24 Ocak 2018

Euro Bölgesi imalat ve hizmet sektörü satın alma yöneticisi endeksi (PMI), ocak ayı öncü verilerine göre, baskın hizmet sektöründeki güçlü performansın desteğiyle 2018'e beklenilenden daha iyi bir başlangıç yaparak 2006'nın ortasından bu yana en hızlı artışı kaydetti.

Euro Bölgesinde imalat sektörü satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Ocak ayında 59.6 öncü değerini alarak beklentilerin altında kalırken hizmet sektörü PMI da 57.6'ya yükselerek beklentileri aştı.

Bu verilerin, daha sıkı para politikasına yönelen Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) memnun etmesi bekleniyor.

Uzmanlar aralıkta 60.6 nihai değerini alan imalatın ocakta 60.3'e gerileyeceğini, 56.6 değerini alan hizmetler PMI'ın ise 56.4'e gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler büyümeye işaret ediyor.

Her iki sektörü birlikte takip eden bileşik PMI ise aralıkta 58.1' gördükten sonra ocakta 58.6'ya yükselerek 2006 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Kaynak: Reuters