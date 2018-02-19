Euro Bölgesi, kendi IMF'sini kuruyor

19 Şubat 2018

Euro Bölgesi Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) bağımsız olarak Avrupa Para Fonu kurmaya hazırlanıyor. Fon, "Euro Bölgesi'nin kendi IMF'si" olacak.

Avrupa Para Fonu, kurtarma paketi kullanan ülkelerin fonları nereye harcayacaklarını kendisi kontrol ederek IMF'nin rolünü de üstlenecek.

IMF Başkanı Christine Lagarde da, Euro Bölgesi'nin kalıcı kurtarma fonu ESM'nin IMF'den bağımsız bir Avrupa Para Fonu'na dönüştürülmesine destek verdiklerini söyledi.

Lagarde, İsviçre'de yayınlanan Tages-Anzeiger'e verdiği demeçte, Avrupa Para Fonu'nun kurulmasının Avrupa için ihtiyaç duyulan bağımsız kriz yönetim sistemini karşılayabileceğini ifade etti.

Lagarde, "Euro Bölgesi'nde kriz, bağımsız, hızlı şekilde hareket etme kabiliyeti olan ve sıkı kurallar çerçevesinde çalışan bir kriz yönetim sistemine ihtiyaç olduğunu gösterdi. Bu mekanizmaya ne isim verileceği ikinci planda. Eğer biri bunu Avrupa Para Fonu olarak adlandırmak isterse, bundan memnun oluruz" diye konuştu.

ESM'nin Avrupa Para Fonu'na dönüştürülmesi yönünde AB Komisyonu'ndan gelen öneriyi Fransa ve Almanya destekliyor.