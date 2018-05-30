Euro Bölgesi'nde 2010 borç krizinin ayak sesleri!

30 Mayıs 2018

EVRİM KÜÇÜK

DIŞ HABERLER - Euro Bölgesi'nin üçüncü büyük ülkesi İtalya'da derinleşen siyasi kriz euroya sert bir darbe indirdi. 2.4 trilyon dolarlık borcuyla Yunanistan'dan sonra bölgede en büyük kamu borcuna sahip ikinci ülke olan İtalya'da yeni bir seçimin gündeme gelmesiyle yatırımcı İtalyan varlıkları ve eurodaki pozisyonlarını hızla azaltmaya başladı. 2010-2012 yıllarında Euro Bölgesi'ni sarsan borç krizinin ayak sesleri olarak nitelenen satışların hızlanması ve euronun yeniden 1 dolar seviyesine yaklaşması ihtimali konuşulmaya başlandı.

İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın euroya karşıt tavrıyla bilinen bir ismi, ekonomi bakanlığına aday gösterilmesini reddetmesi ve sonrasında geçici başbakan olarak getirdiği Carlo Cottarelli, parlamentodan güvenoyu alması halinde 2019 başına kadar görevde kalacağını, güvenoyu alamaması halinde ise Ağustos sonrası erken seçime gideceğini açıkladı. Piyasalarda ağustosta erken seçime gitme olasılığı ağır basıyor. Seçimlerin İtalya'nın Euro Bölgesi üyeliği ve Avrupa Birliği içindeki rolü hakkında fiili bir referanduma dönüşmesinden de endişe ediliyor.

Sandıktan düzen karşıtı partilerin güçlenerek çıkacağı beklentisi Avrupa'da hisse senedi piyasaları ve euroda deprem yarattı. Avrupa ortak para birimi, dolar karşısında 11 ayın en düşük seviyesine indi. Kasım 2017'den bu yana euro dolar karşısında ilk kez 1.16 seviyesinin altına indikten sonra hızlanan satışlarla 1.15 tabanına geriledi ve 20 Temmuz’dan sonraki en düşük seviyeyi gördü. Euro, son üç yılın en büyük aylık düşüşünü yaşadı, dolar endeksi ise 95.02 ile 6.5 ayın zirvesine yükseldi.

Analistler, euroda değer kaybının süreceğini söylüyor. JP Morgan, Morgan Stanley gibi finans kuruluşları doların güçlenmeye devam edeceğini öngörürken, teknik analizler euro/dolarda 1.05 senaryosuna işaret ediyor. CNBC.com'da yer alan bir analize göre Mart 2015'ten bu yana euro/dolar geniş bir bantta işlem gördü. Bu bant içinde direnç seviyesi 1.145, destek ise 1.05 olarak görülüyor. 1.145'in yukarı yönlü kırılması halinde hedef olarak görülen 1.24 seviyesi tutmuştu. 1.145'in aşağı doğru kırılması halinde ise euronun 1.05'e kadar gerileyeceği öngörülüyor. Bu arada euroda 50 aylık haraket ortalaması olan 1.591'in altına inilmesi de analistlere göre satışlarda devam sinyali veriyor.

Tahvil faizi 2013'den bu yana en yüksek seviyede

Bu arada, Avrupa'nın en büyük tahvil piyasasına sahip İtalya'da satışlar derinleşti. Mayıs'ın başında negatif olan 2 yıllık tahvil getirisi yüzde 2,14 seviyelerine çıkmış durumda, yine aynı dönemde 10 yıllığın getirisi de yüzde 2 seviyelerinden yüzde 3,09 seviyesine gelmiş durumda. Kısa vadeli İtalyan tahvil getirileri dün 150 baz puan ile 26 yılın en keskin artışını kaydetti ve 2013 sonundan bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Satışların hızlanması Avrupa piyasalarının geneline endişe olarak yansıdı. Milano Borsası dün yüzde 2.6 düştü. Bunun en büyük yansıması bankacılık sektöründe görüldü. Analistler, risklerin sadece İtalya'dan kaynaklanmadığını belirtiyor. Krizin Avrupa Merkez Bankası'nın para politikası üzerindeki etkisi yatırımcıyı tedirgin ediyor.

"Yeni bir finansal kriz gelebilir"

Ünlü yatırımcı George Soros, Paris'te yaptığı bir konuşmada, yeni bir finansal krizin yaşanabileceğine dikkat çekti. Soros, "İran ile olan nükleer anlaşmaya son verilmesi ve transatlantik birliğinin yıkımıyla karşı karşıyayız" dedi. Soros, açıklamasında, "Bunun Avrupa ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki yaratması ve diğer bozulmalara yol açması kaçınılmaz. Doların gücü, gelişen piyasa para birimlerindeki yükselişi halihazırda kesmekte" ifadesini kullandı. "Yeni bir büyük finansal krize doğru ilerliyor olabiliriz" diyen Soros, "Avrupa Birliği, varoluşsal bir krizde. Ters gidebilecek her şey, ters gitmiş durumda" değerlendirmesinde bulundu.Ünlü yatırımcı George Soros, Paris'te yaptığı bir konuşmada, yeni bir finansal krizin yaşanabileceğine dikkat çekti. Soros, "İran ile olan nükleer anlaşmaya son verilmesi ve transatlantik birliğinin yıkımıyla karşı karşıyayız" dedi. Soros, açıklamasında, "Bunun Avrupa ekonomisi üzerinde olumsuz bir etki yaratması ve diğer bozulmalara yol açması kaçınılmaz. Doların gücü, gelişen piyasa para birimlerindeki yükselişi halihazırda kesmekte" ifadesini kullandı. "Yeni bir büyük finansal krize doğru ilerliyor olabiliriz" diyen Soros, "Avrupa Birliği, varoluşsal bir krizde. Ters gidebilecek her şey, ters gitmiş durumda" değerlendirmesinde bulundu.