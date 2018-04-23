Euro Bölgesi'nde bileşik PMI değişmedi

Euro Bölgesi’nde nisan ayı öncü bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), önceki aya kıyasla değişmeyerek 55,2 puan seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in öncü verilerine göre, Euro Bölgesi bileşik PMI nisan ayında mart ayındaki 55,2 puana seviyesinde gerçekleşti. PMI verisi 54,9 puanlık piyasa beklentisinin hafif üzerinde gerçekleşti.

Euro Bölgesi’nde nisan ayı öncü imalat sanayi PMI mart ayındaki 56,6 puandan 56 puana inerek son 14 ayın en düşük seviyesine gerilerken, öncü hizmet sektörü PMI ise 54,9 puandan 55 puana çıkarak son 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasaların ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yakından takip ettiği veriler, bölge ekonomisindeki genişlemenin, yılın başındakine kıyasla çok daha zayıf hızda olmakla birlikte nisan ayında da devam ettiğine işaret etti.

Şirketlerle gerçekleştirilen ankete dayanan PMI verisi, Euro Bölgesi ekonomisinin durumuna ve büyümesine ilişkin önemli bir gösterge olarak kabul edilirken, endekste 50 puanın üzeri ekonomik genişleme olarak görülüyor.