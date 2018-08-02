Euro Bölgesi’nde ekonomi iklimi bozuldu

02 Ağustos 2018

Merkezi Münih'te bulunan (Ifo) Euro Bölgesi'nin 2018 yılı üçüncü çeyrek ekonomik görünümüne ilişkin gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını yayımladı.

Ankete ilişkin yapılan açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde 31,1 puan olan Ifo Euro Bölgesi Ekonomi İklimi Endeksi'nin üçüncü çeyrekte 19,6 puana indiği kaydedildi. Böylece endeks, geçen yılın ilk çeyreğinde bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

Uzmanların mevcut ekonomik durum değerlendirmelerinin yalnızca bir miktar zayıflamasına karşın, ekonomik beklentilerinin önemli ölçüde kötüleştiği aktarılan açıklamada, bunun Euro Bölgesi'nde ekonomik bir yavaşlamaya işaret ettiği ifade edildi.

“Tarifeler ve korumacılık konusundaki tartışmalar, ihracat beklentilerini bozdu”

Açıklamada, Euro Bölgesi'ndeki beş büyük ekonomide değişen derecelerde de olsa ekonomik ortamın bozulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Almanya, İtalya ve Hollanda'da uzmanlar ekonomik beklentilerini önemli ölçüde azalttı. Mevcut ekonomik durumun göstergesi de bu üç ülkede düştü. Bu düşüşe rağmen, Almanya ve Hollanda'daki mevcut ekonomik durum değerlendirmeleri çok iyi durumda. Mevcut ekonomik durum göstergesi, Fransa ve İspanya'da da pozitif, ancak İtalya'da negatif.”

Açıklamada, ankete katılan uzmanların Euro Bölgesi'nde özel tüketimdeki dinamiğin ivme kaybetmeye devam etmesini ve yatırımın 2012 yılının sonundan bu yana ilk kez durgunlaşmasını bekledikleri aktarıldı.

Korumacılık tartışmalarına ve enflasyon beklentilerine de yer verilen açıklamada, "Tarifeler ve korumacılık konusundaki mevcut tartışmalar, ihracat beklentilerinde belirgin bir bozulmaya yol açtı. Anket uzmanları, şu an 2018 için yıllık yüzde 1,7 yıllık enflasyon tahmin ediyor. Ayrıca bankacılık sistemi aracılığıyla gerçekleşen kredi arzı kademeli olarak gelişiyor.” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA