Euro Bölgesi'nde enflasyon yavaşladı

31 Ekim 2017

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) öncü verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde eylül ayında yüzde 1,5 olan yıllık enflasyon ekimde yüzde 1,4 olarak ölçüldü. Yıllık enflasyon verisi yüzde 1,5'lik piyasa beklentisinin altında geldi.

Bölgede, ekim ayında öncü yıllık çekirdek enflasyon da yüzde 1,1'lik piyasa beklentisinin altında yüzde 0,9 arttı.

Euro Bölgesi'nde ekim ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon en yüksek yüzde 3 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi yüzde 2,4'le gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,2 ile hizmetler ve yüzde 0,4 ile de enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

ECB'nin enflasyon hedefi

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

Bu arada, ekim ayı enflasyonuna ilişkin detaylı veriler 16 Kasım'da açıklanacak.

Kaynak: AA