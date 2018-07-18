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Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2'ye yükseldi

19 üyeli Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, bu yılın haziran ayında yüzde 2'ye yükseldi.

Euro Bölgesi'nde enflasyon yüzde 2'ye yükseldi
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Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mayıs ayında yüzde 1,9 olan yıllık enflasyon, haziranda yüzde 2'ye çıktı.

28 üyeli Avrupa Birliği'nde (AB) ise mayısta yüzde 2 olan yıllık enflasyon, haziranda da yüzde 2 seviyesini korudu.

AB'de haziranda en düşük yıllık enflasyon yüzde 0,7 ile İrlanda, yüzde 1 ile Yunanistan ve yüzde, 11 ile Danimarka'da kaydedildi.

En yüksek yıllık enflasyona sahip ülkeler ise yüzde 4,7 ile Romanya ve yüzde 3,9 ile Estonya oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için orta vadede yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

Kaynak: AA

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