Euro Bölgesi'nde imalat PMI 13 ayın düşüğünde

02 Mayıs 2018

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in nihai verilerine göre, martta 56,6 puan olan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), nisanda 56,2 puanla son 13 ayın en düşük seviyesine geriledi.

PMI verisinin kapsadığı sekiz ülkeden beşi (Hollanda, Almanya, İtalya, İspanya ve Yunanistan), önceki aya göre daha yavaş büyüme kaydetti. Avusturya'da imalat sanayi genişleme hızı değişmezken, Fransa ve İrlanda'da iyileşti.

Nihai veri, Euro Bölgesi'nde imalat sektörünün tüm ülkelerde gerilemesi ve imalat alt sektörlerinde görülen geniş bazlı büyümenin yavaşlaması nedeniyle zayıfladı.

IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, büyümenin yılın başlangıcına göre belirgin bir şekilde yavaşlamış olmasına rağmen, geçen yılın aralık ayında en iyi performans görüldüğü ve fabrika faaliyetinin hızla arttığını dile getirdi.

O zamandan bu yana bazı faktörlerin imalatı baskıladığına işaret eden Williamson, “O zamandan beri, ham madde kıtlıkları, tedarikçi teslimat gecikmeleri ve beceri eksiklikleri dahil olmak üzere tedarik kısıtlamaları üretimi sınırlandırdı. Grevler, kötü hava koşulları ve sıra dışı olarak yüksek hastalık düzeyleri de işleri etkiledi.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA