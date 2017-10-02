Euro Bölgesi'nde imalat PMI 79 ayın zirvesinde

02 Ekim 2017

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in verilerine göre, Euro Bölgesi nihai imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ağustosta 57,4 iken, eylülde 58,1'e yükselerek son 79 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Euro Bölgesi ekonomisinin durumuna ve bölgedeki büyüme dinamiklerine ilişkin önemli gösterge olarak kabul edilen imalat sanayi PMI verisi, öncü bildirimdeki 58,2'den aşağı yönlü revize edildi.

Ülkeler bazında ele alındığında Almanya'da eylül ayı nihai imalat sanayi PMI 60,6 puan ile 77 ayın, Hollanda'da 60 puan ile 79 ayın en yükseğine, Fransa'da 56,1 ile 77 ayın ve Yunanistan'da 52,8 ile 111 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

"Yunanistan en iyi haber oldu"

IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Euro Bölgesi'nde üretim büyümesinin eylül ayında daha da yüksek bir "vitese" geçtiğini belirtti.

Williamson, bölgede artan talebin katkısıyla toparlanmanın giderek yaygınlaştığına işaret ederek, "Yunanistan, Haziran 2008'den bu yana kaydedilen en güçlü büyüme ile en yeni iyi haber oldu." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA