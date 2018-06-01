Euro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI 15 ayın düşüğünde

01 Haziran 2018

Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), bu yılın mayıs ayında 55,5 puana indi.

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in nihai verilerine göre, Euro Bölgesi'nde nisanda 56,2 puan olan imalat sanayi PMI, mayıs ayında 55,5 puanla son 15 ayın en düşük seviyesine geriledi.

PMI verisinin kapsadığı sekiz ülkenin tamamında (Hollanda, Almanya, İtalya, İspanya ve Yunanistan), imalat sektörü gelişme gösterdi. Hollanda, Almanya ve Avusturya ise en güçlü performans gösteren ülkeler olarak kaydedildi.

İmalat sektörü PMI verisi, mayıs ayındaki azalışa karşın uzun dönem ortalaması olan 51,9 puanın üzerinde kalmaya devam etti.

IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Euro Bölgesi'nde imalat sektörünün mayıs ayında son 15 aydaki en zayıf genişlemeyi raporladığını bildirdi.

Endeksteki azalışın nedenlerine değinen Williamson, “Zayıflıklardan bazıları, ay boyunca normalden daha fazla sayıda tatil günüyle ilişkili olabilir, ancak gelecek aylarda büyümenin baskılanması ve hatta yavaşlamaya daha da devam etmesi yönünde riskler ortaya çıktı.” ifadesini kullandı.

Kaynak: AA