Euro Bölgesi’nde imalat sektörü hafif yavaşladı

01 Şubat 2018

Ekonomi araştırma kuruluşu IHS Markit Economics'in nihai verilerine göre, imalat sanayi PMI geçen yılın aralık ayında 60,6 puan iken bu yılın ilk ayında 59,6 puana indi.

Nihai veri, Euro Bölgesi'nde imalat sektörünün yeni yılın ilk ayına önceki aya kıyasla daha zayıf girdiğine işaret etti.

IHS Markit açıklamasına göre, endeks yine de yayımlanmaya başlandığı 1997'den beri en iyi seviyelerde kalmaya devam etti.

Sektör verileri, tüketici, ara malı ve yatırım malları kategorilerinde sağlam bir büyüme sinyali verirken, özellikle son iki kategoride en yüksek artış oranları görüldü.

Ocak ayında Euro Bölgesi imalat sektörü istihdamı, üst üste kırk birinci ayında yükseldi. İstihdam artışı önemli oranda büyümeye devam etti ve geçen yılın kasım ve aralık aylarında elde edilen anket rekor seviyelerine yakın oldu.

IHS Markit Economics Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin açıklamasında, Euro Bölgesi'nde üretim canlılığının ocak ayında da devam ettiğini dile getirdi.

İmalat sektörü istihdamında da olumlu gelişmeler görüldüğünü belirten Williamson, “Aynı şekilde, istihdam, firmaların yükselen talebe paralel olarak kapasitelerini genişlettiği için anketin kaydettiği en büyük kazanımlardan birini gösterdi.” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA