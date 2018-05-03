Euro Bölgesi’nde ÜFE martta arttı
Euro Bölgesi’nde ÜFE, martta yüzde 0,1 arttı.
Euro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, martta şubat ayına kıyasla yüzde 0,1 yükseldi. ÜFE, 2017’nin mart ayına kıyasla da yüzde 2,1 artış kaydetti.
Piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleşen ÜFE, Euro Bölge'sinde enerji fiyatları hariç tutulduğunda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 1,4 arttı.
28 üyeli AB'de ise ÜFE mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2, 2017’nin mart ayına göre yüzde 2,4 yükseldi.
AB’de ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda aylık olarak yüzde 0,1, yıllık ise yüzde 1,6 artış gösterdi.
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Kaynak: AA