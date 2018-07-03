Euro Bölgesi'nde ÜFE mayısta arttı

03 Temmuz 2018

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde ÜFE, mayısta nisan ayına kıyasla yüzde 0,8 yükseldi. ÜFE, 2017’nin mayıs ayına göre de yüzde 3 artış kaydetti.

Piyasalardaki aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 0,8’lik artış beklentisinin üzerinde gelen ÜFE, Euro Bölge'sinde enerji fiyatları hariç tutulduğunda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 1,4 arttı.

28 üyeli AB'de ise ÜFE, mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 1, 2017’nin mayıs ayına göre de yüzde 3,6 yükseldi.

AB’de ÜFE, enerji fiyatları hariç tutulduğunda aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 1,6 artış gösterdi.

Perakende satışlar

Yine Eurostat verilerine göre, 19 üyeli mayıs ayında mevsimsellikten arındırılmış perakende satışlar, nisan ayına kıyasla değişmedi. Perakende satışlar, 2017’nin mayıs ayına göre ise yüzde 1,4 yükseldi.

Veriler, 28 üyeli Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışların mayısta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık ise yüzde 2,3 yükseldiğini ortaya koydu.

Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri arasında mayısta aylık bazda perakende satışında en fazla artış görülen ülke yüzde 4,7 ile Polonya olurken, en fazla azalış yüzde 2,1’le Almanya’da kaydedildi.

Yıllık bazda ise perakende satışlarında en fazla artış görülen ülke yüzde 7,7 ile Macaristan olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde perakende satışları en fazla azalan ülke yüzde 1,8’le Malta oldu.

Kaynak: AA