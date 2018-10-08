Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 2 aydır düşüşte

08 Ekim 2018

Euro Bölgesi'nde Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, ekim ayında 11,4 puana geriledi.

Piyasa araştırmaları yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix’ten yapılan açıklamaya göre, eylül ayında 12 puan olan Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi, ekimde 11,4 puana indi. Böylece söz konusu endeks, düşüş eğilimini devam ettirerek azalışını ikinci aya taşıdı.

Bu ay 0,6 puan azalan Sentix Yatırımcı Güven Endeksi’ne ilişkin beklenti 11,7 puan seviyesindeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, eksi 8,8 puandan eksi 8,3 puana yükselirken, mevcut ekonomik durumu ölçen Euro Bölgesi Mevcut Durumu Endeksi 35 puandan 33 puana gerileyerek Nisan 2017’den bu yana en düşük seviyeye indi.

Bu arada, Almanya’ya ilişkin endeks değerleri arttı. Genel Yatırımcı Güven Endeksi 18,1 puandan 20 puana, Mevcut Durum Endeksi 51,8 puandan 53 puana ve Ekonomik Beklentiler Endeksi de eksi 11’den eksi 8,8 puana yükseldi.

"İtalya ve otomobil endüstrisi, hissiyatı baskılıyor"

Sentix açıklamasında, ekonomi endekslerinin, Euro Bölgesi ekonomisinde bir ivme kaybına işaret ettiği belirtilerek, İtalyan hükumetinin gelecekteki maliye politikası ve Almanya'daki verilere yansımamasına karşın otomobil endüstrisi ile ilgili belirsizliklerin, Euro Bölgesi'ndeki hissiyatı baskıladığı belirtildi.

Yapılan küresel ekonomi değerlendirmesinde ise uluslararası standartlara göre, ABD ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, "ABD’de mevut durum değerlendirilmesi, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi ve yatırımcıların artan enflasyon oranlarına ve kısıtlayıcı bir merkez bankası politikasına ilişkin beklentilerini artırıyor. Japonya ise mevcut durum ve beklentilerde açık bir artışla dikkati çekiyor." denildi.

Bu aya ilişkin söz konusu yatırımcı güveni anketi, 4-6 Ekim’de 245’i kurumsal olmak üzere 925 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA