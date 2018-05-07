Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni 4 aydır düşüyor
19 üyeli Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni mayısta 19,2 seviyesine indi.
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni beklentilerin aksine geriledi. Endeks son 4 aydır düşüş gösteriyor.
Sentix tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki ay 19,6 seviyesinde bulunan yatırımcı güven endeksi mayısta 19,2 puana indi. Piyasa beklentisi endeksin 21 puana çıkacağı yönündeydi. Endeks 2017 Şubat ayından bu yana en düşük seviyesine indi.
Güven endeksi 2017 Kasım ayında 34 puan ile son 10,5 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı.
Kaynak: AA