Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni beklenmedik şekilde geriledi

04 Haziran 2018

Piyasa araştırmaları yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix’ten yapılan açıklamaya göre, geçen ay 19,2 puan olan Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi, haziranda 9,3 puana indi. Böylece üst üste 5 ay gerileyen endeks, Ekim 2016’dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi eksi 2 puandan eksi 13,3 puana ve mevcut ekonomik durumu ölçen Euro Bölgesi Mevcut Durumu Endeksi 42,8 puandan 34,5 puana geriledi. Beklentiler Endeksi, Ağustos 2012 ve Mevcut Durum Endeksi de Nisan 2017’den beri görülen en düşük seviyeye geriledi.

Bu ay 9,9 puan azalan Sentix Yatırımcı Güven Endeksi’ne ilişkin beklenti 18,5 puan seviyesindeydi.

İtalya ve ABD olumsuz etkiledi

Sentix'e göre, İtalya’daki gelişmeler ve ABD’nin çelik ve alüminyuma ilişkin ilave gümrük vergisi kararı Euro Bölgesi ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Ayrıca, ABD'nin korumacı önlemleri genişletebileceğine ilişkin kaygılar da bölge ekonomisindeki güveni etkiledi.

Bu arada, Avrupa ekonomisini lokomotifi Alman ekonomisi de baskı altında. Genel Yatırımcı Güven Endeksi 23,5 puandan 18,5 puana, Mevcut Durum Endeksi 59,8 puandan 56,3 puana ve Ekonomik Beklentiler Endeksi de eksi 7,8 puandan eksi 13,8 puana indi.

Bu aya ilişkin söz konusu yatırımcı güveni anketi, 31 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde 247’si kurumsal olmak üzere 920 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.