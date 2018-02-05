Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni şubatta azaldı

05 Şubat 2018

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan Frankfurt merkezli Sentix’ten yapılan açıklamaya göre, ocakta 32,9 puan olan Euro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi, şubat ayında 31,9 puana indi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de 18,8 puandan 15,5 puana geriledi.

Mevcut ekonomik durumu ölçen Euro Bölgesi Cari Durumu Endeksi ise şubat ayında 48 puandan 49,5 puana çıktı.

Bu ay 1 puan azalan Sentix Yatırımcı Güven Endeksi’nin piyasalarda 34,5 puan seviyesinde gelmesi bekleniyordu.

Almanya’da koalisyon görüşmeleri güveni etkiledi

Almanya’ya ilişkin endeks değerleri de özellikle hala nihayete ermeyen koalisyon görüşmeleri nedeniyle düştü.

Genel yatırımcı güveni endeksi 3,9 puan azalarak 36,2 puana geriledi. Ekonomik beklentiler ise 6,3 puan düşerek 5,5 puanla Temmuz 2016’dan bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

Bu aya ilişkin söz konusu yatırımcı güveni anketi, 1-3 Şubat’ta 259’u kurumsal olmak üzere 989 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: AA