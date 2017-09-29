Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon beklentiyi karşılamadı

29 Eylül 2017

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) öncü verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde tahmini yıllık enflasyon eylülde yüzde 1,3 olarak ölçüldü. Böylece yıllık enflasyon eylül ayında geçen ayki seviyede gerçekleşti. Yıllık enflasyon verisi ayrıca yüzde 1,6’lık piyasa beklentisinin altında geldi.

Bölgede, eylül ayında öncü çekirdek enflasyon da yüzde 1,2’lik piyasa beklentisinin altında yıllık yüzde 1,1 arttı.

Euro Bölgesi’nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, yıllık enflasyon en yüksek yüzde 3,9 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi yüzde 1,9’la gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 1,5’le hizmetler ve yüzde 0,5 ile de enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

Enflasyon hedefi henüz yakalanmadı

Öte yandan, Euro Bölgesi'nde para politikasını yürütmekten sorumlu olan Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için yüzde 2’nin hemen altında ancak yüzde 2’ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor.

Bu doğrultuda aylık 60 milyar euroluk varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uygulayan banka, söz konusu para politikasından çıkışı tartışmaya hazırlanıyor. Ancak, uzmanlar bankanın bu adımı atması için fiyatlarda sürdürülebilir bir gelişme görmeyi bekleyeceğini dile getiriyor.

Bu arada, eylül ayı enflasyonuna ilişkin detaylı veriler 17 Ekim’de açıklanacak.

Kaynak: AA