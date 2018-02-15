'Euro Bölgesi'ndeki büyüme beklentinin üzerinde olabilir'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Euro Bölgesi’nde bu yıl sonunda ekonomik büyümenin beklentinin üzerinde gerçekleşebileceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, yatırımcıların büyük çoğunluğunun Euro Bölgesi’nde ekonomik büyümenin bu yılın sonunda yukarı yönlü sürpriz yapabileceği yönünde beklentiye hakim olduğu bildirildi

Ankete katılanların yüzde 55’inin Euro Bölgesi’nde ekonomik iyileşmenin artarak devam edeceğini düşündüğü kaydedildi.

Açıklamada ankete katılanların yüzde 27’sinin Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) öngörülenden daha hızlı bir şekilde politika değişikliğine gitmesinin en büyük risk olarak gördüğü bildirildi.

Ankete katılanların yüzde 22’sinin Avrupa Birliği karşıtı söylemlerin artışını, yüzde 20’sinin ise İtalya ve İspanya’daki olası olumsuz siyasi gelişmeleri en büyük risk olarak gördüğü belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Direktör Yardımcısı Ivan Palacios ise "Güçlü küresel ticaret büyümesinin de desteği ile 2018 yılında Euro Bölgesi büyümesinin yaklaşık yüzde 2 seviyesinde olmasını bekliyoruz. Olumlu finansman koşulları, pozitif ticaret görünümü yatırımlarda güçlü büyümeyi destekleyecek.” ifadelerini kullandı.