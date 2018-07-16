Euro Bölgesi'nin ihracatı azaldı, ithalatı arttı

16 Temmuz 2018

Euro Bölgesi'nde bu yılın mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,8 azalırken, ithalat yüzde 0,7 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ortak para birimi ve yasal ödeme aracı olarak euroyu kullanan 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmamış rakamlarla ihracat, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 azalarak 189,6 milyar euroya geriledi. İthalat ise yüzde 0,7’lik artışla 173,1 milyar euro seviyesinde kaydedildi.

Para birliğinde, Mayıs 2017’de 19,3 milyar euroluk dış ticaret fazlası gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 16,5 milyar euroluk dış ticaret fazlası belirlendi. Euro Bölgesi içi ticaret ise bu dönemde yüzde 0,5 artarak 162,3 milyar euro oldu.

AB mayısta 0,2 milyar euro dış ticaret fazlası verdi

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan Avrupa Birliğinde (AB) bu yılın mayıs ayında 2017’nin aynı ayına kıyasla ihracatın yüzde 2,7’lik azalışla 160,9 milyar Euroya, ithalatın da yüzde 1,4 azalarak 160,7 milyar euroya gerilediğini ortaya koydu.

AB'de mayısta ayında 0,2 milyar euro dış ticaret fazlası gerçekleşirken, AB içi ticaret ise yüzde 1,6’lık artışla 294,7 milyar euro seviyesinde belirlendi.

Kaynak: AA