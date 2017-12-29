Euro, dolar karşısında 3 ayın zirvesinde
Almanya enflasyon verisi öncesi euro, dolar karşısında son 3 ayın zirvesini gördü.
Euro, yılın son işlem gününde dolar karşısında yükseliyor.
ABD'de önceki gün açıklanan ve beklentileri karşılayamayan tüketici güveni ile dün açıklanan ve beklentinin üstünde gerçekleşen işsizlik maaşı başvuruları sonrası dolar küresel piyasalarda değer kaybetti. Euro cephesinde ise veri akışı sakindi.
Söz konusu gelişmelerden destek bulan euro, dolar karşısında 1.1969 ile son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.
Uzmanlar, ABD'de vergi reformunun yasalaşması sonrası dolarda realizasyonların etkili olduğunu ifade ediyor.
Saat 11:42'de euro/dolar 1.1968'den işlem görürken, paritenin seyri üzerinde bugün açıklanacak Almanya TÜFE (16:00) verisinin etkili olması bekleniyor.
Öte yandan aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,14 yükselişle 4.5212 seviyesinde yer aldı.