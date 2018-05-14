Euro rekor kırdı, dolar yükselişte

14 Mayıs 2018

Türk Lirası; dolar ve euro karşısında zayıf görünümünü sürdürüyor. Cuma günü küresel piyasalardaki iyimserlikle 4.25'in altını test eden ancak, haftayı 4.30'un üzerinde tamamlayan dolar/TL, yeni haftaya 4.35 seviyelerini test ederek başladı. Bu sabah en yüksek 4.3519 seviyesini gören kur, saat 10:30 itibariyle 4.3239 seviyesinde yer aldı. Sabah 5.2055 seviyesini aşarak tarihi zirveye ulaşan euro/TL ise, şu sıra 5.1779 seviyesinde. Euro/Dolar paritesi de 1.1972 seviyelerinde.

Yurtiçi piyasada, küresel piyasalar ve Merkez Bankası'nın olası adımları izlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetiminin bugün yatırımcılarla Londra'daki görüşmelerinde verebileceği mesajları takip edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu yaptığı açıklamalarda ise 24 Haziran'dan sonra faizin şeklinin de oranının da çok daha farklı bir şekilde gelişeceğini dile getirdi.

Üst düzey bir bankacı, "Piyasanın 7 Haziran'a hatta belki öncesine ilişkin faiz artışı beklentileri kuvvetleniyor. Ancak bu dönemde siyasilerin açıklamaları ise kuru daha çok baskı altında bırakıyor. Erdoğan'ın açıklamalarında faiz karşıtlığı ön plana çıkıyor ki bu zaten bilinen bir gerçek" dedi ve ekledi: "Ancak Cumhurbaşkanlığı açıklamalarında para politikasında gerekli adımların atılacağı belirtiliyor ki bu vurgu önemli. Cumhurbaşkanlığı açıklamasında para politikası atıfı en üstte yer bulabiliyorsa bu verilen önemin göstergesi. Ancak orta vadede Erdoğan'ın düşük faiz istekliliğine yönelik açıklamalarından vazgeçme beklemek mantıklı olmayabilir" dedi.