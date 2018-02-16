Euro rekor tazeledi, dolar yatay

16 Şubat 2018

Dolar serbest piyasada ilk işlemlerde dolar/TL 3,76'nın üzerinde işlem gördü. Dolar dün günü 3,7710'dan kapatmıştı. Euro/TL ise yeni güne 4.7388'i görerek yeni rekorla başladı.

Dolar/TL saat 10.56'da 3,7695 seviyesinde yer alırken, aynı dakikalarda euro/TL 3,7230 seviyesinden işlem gördü.

Dolarda gözlenen küresel değer kaybı ve gelişmekte olan ülke para birimlerindeki olumlu havaya paralel dolar/TL’de önceki gün başlayan gevşeme eğilimi dün de devam etti. Kur, dün 3.77’nin altına indi. Buna karşın euro yükseliş sürdürerek 4.7269’la rekor kırdı.

ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 3 seviyesine yükselmesine ve hisse senedi piyasalarındaki yükselişe rağmen analistler, dolarda küresel negatif seyri açıklamakta zorlanıyor. Dolar/ TL’de teknik açıdan 3.7550 - 3.8500 seviyeleri takip ediliyor.

Dolar 3 yılın en düşüğünde

Geçen hafta toparlanma eğiliminde olan dolar endeksinde yükseliş hareketi kısa sürdü. Hafta boyu düşüş yaşayan dolar endeksi, bugü n88,25 seviyesine gerileyerek 17 Aralık 2014’ten sonraki en düşük seviyeye geriledi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

12:30 İngiltere, ocak, perakende satışlar (Önceki yüzde -1.5)

16:30 ABD, ocak, yeni konut inşaatları (Beklenti 1.215 milyon, önceki 1.192 milyon)