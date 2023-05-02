Euro rekor tazeledi: Sabah seansında 21,69 TL'ye kadar çıktı!
Geçtiğimiz aylarda üst üste rekor tazeleyen yenileyen euro/TL, bu sabah 21,6928 seviyesine ulaşarak bir kez daha tarihi zirvesini yeniledi. Euro kuru, sabah seansında 21,69 TL'ye kadar çıktı..
Haber Merkezi
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Euro kuru, sabah seansında 21,69 TL'ye kadar çıktı.
Salı sabahına dolar kuru yüzde 0,01, euro ise yüzde 0,08'lik yükselişle başladı. Dolar/TL önceki kapanışıyla aynı seviye olan 19,46'dan işlem görüyor.
Euro/TL 21,42 seviyesinden fiyatlanıyor. Euro kuru, sabah seansında 21,69 TL'ye kadar çıkmıştı.
Dolar endeksi ise yüzde 0,11'lik düşüşle 102,04 seviyesinde bulunuyor.
Euro TL, 27 Nisan'da 21.55'te işlem görmüştü.
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