Euro, yeniden 30 lirayı aştı
Döviz kurları, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. Euro/TL ise yüzde 0,41'lik değerlenme ile 29,75 seviyesinden fiyatlanıyor. Euro kuru, sığ piyasalarda 30 lirayı aşarak 30,22 seviyesine çıkmıştı.
Haber Merkezi
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Dolar kuru yüzde 0,19'luk yükselişle 27,05 liradan işlem görüyor. Dolar/TL, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu gece saatlerinde 27,40 seviyesine kadar yükselmişti.
Euro/TL ise yüzde 0,41'lik değerlenme ile 29,75 seviyesinden fiyatlanıyor. Euro kuru, sığ piyasalarda 30 lirayı aşarak 30,22 seviyesine çıkmıştı.
Euro/dolar paritesi 0,13'lük yükselişle 1,09, dolar endeksi ise yüzde 0,06'lık düşüşle 102,46 seviyesinde.