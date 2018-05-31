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"Eurodan ayrılmak hiçbir zaman gündeme gelmedi"

İtalya'da 5 Yıldız Hareketi'nin başbakan adayı Conte, koalisyon görüşmelerinde hiçbir zaman Euro Bölgesi'nden ayrılmak gibi bir konunun gündeme gelmediğini bildirdi.

Eurodan ayrılmak hiçbir zaman gündeme gelmedi
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İtalya'da 5 Yıldız Hareketi ve Lig partisinin Başbakan adayı Prof. Giusppe Conte, koalisyon görüşmeleri ile açıklama yaptı.

Ekonomi Bakanı olarak Paolo Savona'nın önerilmesi ve Cumhurbaşkanı Mattarella'nın bunu veto etmesi sonrasında çöken 5 Yıldız Hareketi-Ligi koalisyonu hükümetinin Başbakan'ı Conte, Corriere Della Sera gazetesine yaptığı açıklamada, eurodan ayrılmanın hiç bir zaman koalisyon görüşmelerinde, protokolünde gündeme gelmediğini, hiç kimsenin bu konuda konuşmadığını söyledi.

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