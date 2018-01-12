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Euro/dolar 3 yılın zirvesinde

Euro/dolar paritesi 1,2137 seviyesine yükseldi ve 3 yılın zirvesine çıktı.

Euro/dolar 3 yılın zirvesinde
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Euro/dolar paritesi 3 yılın zirvesine çıktı.

Bugün 1,2137 seviyesine yükselen parite 31 Aralık 2014’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Dolardaki kayıp ve eurodaki değerlenme pariteyi rekor seviyeye taşıdı.

Çin'den gelen haberler ve dün açıklanan ABD verilerinin beklentiyi karşılamaması haftaya yükselişle başlayan doları zayıflattı.

Hafta başında 92,30 civarına yükselen dolar endeksi şu sıralarda 91,16 seviyesinde yer alıyor.

euro dolar

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