Euro/TL, rekor tazeledi

14 Şubat 2018

Euro/TL 22 Ocak'ta gördüğü 4.7261 zirvesini bu sabah 4.7267 ile tazeledi.

ABD'de enflasyonun yükseleceği ve Fed'in faiz artırımlarını hızlandıracağı endişeleriyle geçen haftalarda yaşanan sert hareketlerin ardından temkinli seyreden piyasalar ABD'de bugün saat 16.30'da açıklanacak enflasyon verisine odaklandı.

Dolardaki değer kaybına karşın eurodaki değer artışı ise euro/TL'nin yeni tarihi zirvesini görmesine neden oldu.

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Piyasalar yukarı yönlü süprizden endişeli

Asya borsaları yatırımcıların veri öncesinde endişe içinde beklemeye geçmesine paralel olarak karmaşık seyir izliyor. Enflasyonun yönüne göre dünya çapında faizlerin tahmin edilenden daha hızlı artırılacağı kaygıları alevlenebileceği gibi dinebilir de.

ABD'de enflasyonun yıllık bazda hız kaybederek yüzde 1.9'a gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise yüzde 1.7 olması bekleniyor. Verinin beklentilere paralel gelmesi yatırımcıların kaygılarını yatıştırabilir. Ancak birçok piyasa oyuncusu tıpkı birkaç hafta önce çalışan ücretlerinde olduğu gibi enflasyonun da yukarı yönlü bir sürpriz yapmasından endişe ediyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks dün yüzde 0.6 geriledikten sonra bugün de yüzde 0.3 ekside 89.436'da bulunuyor.

Dolar 3.80 bandında, euro rekor kırdı

Geçen hafta dolar karşısında yüzde 2.5'in üzerinde değer kaybeden TL ise hafta başından bu yana 3.80 civarında dar bantta hareket ediyor.

Kasım sonunda artmaya başlayan küresel risk iştahı dolar/TL'nin 3.98'li seviyelerden 3.72'lere kadar gerilemesine yardımcı olmuş ancak son panik satışları kurda yönü tekrar yukarı çevirmişti.

Önümüzdeki dönemde ise risk iştahının seyri piyasalarda etkili olacak. Bu çerçevede ABD enflasyon verilerinin yakından izleneceği, piyasalarda yaşanacak olası düzeltmelerin "kademeli mi" yoksa "hızlı tepkiler halinde mi" olacağı sorusunun da önemli olacağı belirtiliyor.

Öte yandan euro tarafındaki yükseliş de dikkat çekiyor. Euro, dolar karşısında bir haftanın en yükseği olan 1.2392'ye kadar yükseldi. Eurodaki değer kazancı ise euro/TL'ye yükseliş olarak yansıyor. Euro/TL 3.7267 ile tarihi zirvesini yeniledi.

Dün saat 17.51'de 3.8080/3.8085 seviyesinde olan dolar/TL, bu sabah saat 08.49'da 3.8050/3.8060 seviyesinde bulunuyor. Euro/TL ise tarihi zirveyi gördükten sonra bu sabah 4.7115/4.7134 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL en son 22 Ocak'ta 4.7261 zirvesini görmüştü.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10:00 Türkiye, ocak, tarım ÜFE (Önceki yıllık yüzde 17,30, aylık yüzde 1,35)

10:00 Türkiye, aralık, cari denge (Beklenti -7,5 milyar dolar, önceki -4.2 milyar dolar)

10:00 Almanya, 4. çeyrek, öncü büyüme (Beklenti yüzde 0,6, önceki yüzde 0,8)

10:00 Almanya, ocak, TÜFE (Beklenti yüzde 1,4, önceki yüzde 1,6)

13:00 Euro Bölgesi, 4. çeyrek, öncü büyüme (Beklenti yüzde 0,6, önceki yüzde 0,6)

13:00 Euro Bölgesi, aralık, sanayi üretimi (Beklenti -0,1, önceki yüzde 1)

16:30 ABD, ocak, TÜFE (Beklenti yüzde 0,3, önceki yüzde 0,1)

16:30 ABD, ocak, perakende satışlar (Beklenti yüzde 0,3, önceki yüzde 0,4)