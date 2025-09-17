Euro/TL'de bir eşik daha aşıldı! Yeni rekor kaydedildi

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri piyasalar üzeride etkili omaya devam ediyor.

Faiz indirimi beklentileri doları baskılarken, Euro dolar karşısında dört yılın zirvesine yükseldi. Euro/dolar kuru dün 1,1879 ile Eylül 2021’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yeni günde ise Euro/dolar paritesi yüzde 0,12 düşüşle 1,1853 seviyesinde bulunuyor.

Genişleyen faiz indirimi beklentileriyle dün yüzde 0,7 düşüşle 96,5 seviyesine gerileyerek 1 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesine inen dolar endeksi ise yeni günde yüzde 0,1 yükselişle 96,7'de bulunuyor.

Euro/TL 49 seviyesini aştı

Güçlenen Euro iç piyasada da etkili oldu ve bugün Euro/TL'de yeni bir rekor kırıldı.

Euro/TL kuru bu sabah 49 sınırını aşarak 49,09'a kadar yükseldi.

Saat 09.30 itibarıyla ise Euro/TL kuru 48,98 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda dolar/TL ise yüzde 0,18 yükselişle 41,29 liradan işlem görüyor.

Yatırımcılar Fed'in faiz kararını bekliyor

Dünya genelinde gözler bir kez daha Fed'in alacağı kararlara çevrildi.

Son dönemde açıklanan bir dizi makroekonomik verinin ABD'de enflasyon endişelerini canlı tutmasına karşın, bankanın politika faizini düşürmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Yatırımcılar Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak ip uçlarını bekliyor.