Euro/TL'de yükseliş sürüyor: Yeni rekor seviye görüldü!
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki toplantısında faiz indirimlerine başlaması beklenirken, dolar baskı altında kaldı, Euro güçlendi. Euro/TL 48,77 ile tarihi zirveyi görürken, dolar/TL 41,32 seviyesinde işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarınki faiz kararında yeniden indirimlere başlayacağı ve sonraki faiz indirimlerine açık kapı bırakacağı yönünde beklentiler dolar üzerinde baskı oluştururken Euro yükselişini sürdürüyor.
Dolar, Euro karşısında 2.5 ayın en düşük seviyesine gerilerken Euro/TL tarafında ise yeni rekor seviye görüldü.
Gün içerisinde en yüksek 48,77 seviyesine ulaşarak rekor tazeleyen Euro/TL saat 09.40 itibarıyla 48,74 seviyesinde bulunuyor.
Dolar/TL ise yüzde 0,11 yükselişle 41,32 seviyesinde hareket ediyor.
Aynı dakikalarda Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,20 yükselişle 1,1786 seviyesinde bulunuyor.