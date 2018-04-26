Facebook'un net kâr ve geliri arttı

26 Nisan 2018

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un, bu yılın ilk çeyreğindeki net kâr ve geliri, geçen yılın aynı dönemine oranla artış gösterdi.

Facebook'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 63 artışla 4,99 milyar dolara ulaştı. Firma, geçen senenin ocak-mart döneminde 3,06 milyar dolar net kâr elde etmişti.

Geçen yılın ilk çeyreğinde Facebook'un hisse başına kârı 1,04 dolar iken, bu yılın ilk çeyreğinde söz konusu miktar 1,69 dolara yükseldi.

Şirketin yılın ilk çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 49 yükselerek 11,97 milyar dolara ulaştı. Facebook, 2017'nin ilk üç ayında 8,03 milyar dolar gelir sağlamıştı.

Facebook'un reklamlardan elde ettiği gelir, 2017'nin ilk çeyreğinde 7,86 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bu rakam, 2018'nin ilk çeyreğinde, 11,79 milyar dolara ulaşarak yüzde 50 artış kaydedildi.

Aylık kullanıcı sayısı 2,2 milyara ulaştı

Bu yılın ocak-mart döneminde Facebook'un günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısında da artış görüldü.

Şirketin günlük aktif kullanıcı sayısı bu yılın ilk çeyreğinde ortalama 1,45 milyar kişi olurken bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 oranında yükseldi.

Facebook'u kullanan aylık aktif kullanıcı sayısı, bu yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 13,4 artarak ortalama 2,2 milyar kişiye ulaştı.

Firmanın ilk çeyrek bilançosunun olumlu gelmesinin ardından hisse değerinde de artış görüldü.

New York Borsası'nın kapanmasının ardından gerçekleştirilen sınırlı işlemlerde, Facebook'un hisse başına değeri 167,36 dolara kadar yükselerek yüzde 4,8 prim yaptı.