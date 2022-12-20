Faiz anketi: 18 kurum politika faizinde artış beklemiyor

Bloomberg HT Araştırma’nın Aralık ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Piyasa aktörleri TCMB'nin bu toplantıda faizi sabit tutması bekliyor.

22 Aralık Perşembe günü açıklanacak olan faiz kararı anketine katılan 18 kurumun medyan beklentisi, politika faizinin yüzde 9 seviyesinde sabit kalması yönünde oldu. Ankete katılan kurumların hiçbiri bu toplantıda faiz değişikliğine gidilmesini beklemiyor.

Diğer taraftan, ankete katılan 8 kurum 2023 yılsonuna yönelik tahminlerini de aktardı. Kurumların tahmin sonuçlarına göre, maksimum beklenti yüzde 35, minimum beklenti yüzde 6, medyan beklenti ise yüzde 21 seviyesinde gerçekleşti.

Ankette, “Seçime kadar faizde değişiklik bekliyor musunuz?” sorusunu cevaplayan 18 kurumdan, 17’si "Hayır" derken, sadece 1 kurum ''Evet'' cevabını verdi.