Faiz artırım sürecinin sonuna mı gelindi?

19 Kasım 2018

Dolar, Fed yetkililerinin küresel ekonomik büyümenin görünümü konusunda temkinli açıklamalarda bulunmalarının ardından başlıca para birimleri karşısında sınırlı değer yitirdi.

Geçtiğimiz hafta 97.50 seviyesine kadar çıkan dolar endeksi, bu sabah 96.40'da yer alıyor.

Yıl başından bu yana dolar, ABD'deki sağlam ekonomik büyüme, ücret artışlarının getirdiği enflasyon baskısı ve Fed'in düzenli faiz artırımları sayesinde güç kazanıyordu. Fed'in tahminlerine göre gelecek ay bir, Haziran 2019'a kadar ise iki faiz artırımı daha yapılacak.

Ancak Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida'nın cuma günü yaptığı açıklama faizlerin bu hızda artırılıp artırılmayacağı konusunda soru işaretleri yarattı. Clarida küresel ekonomide ivme kaybından bahsederek ABD ekonomisinin görünümüne etkisi hakkında "bu da konuyla alakalı hale gelmeye başlayacak" dedi.

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan da, Fox Business ile söyleşisinde Avrupa ve Çin'de büyümenin güç kaybedeceğini söyledi.

Fed yetkililerinden gelen bu açıklamalar merkez bankasının para politikasında sıkılaşmayı daha uzun zamana yayacağının sinyalini veriyor olabilir. Açıklamalar bazı işlemcilerin dolardaki yükselişte sona yaklaşılıp yaklaşılmadığı konusunda spekülasyona geçmelerine yol açtı.

Fed'in faiz artırımlarının bundan sonra ne hızda gerçekleşeceği hisse piyasası üzerinde de baskı yaratırken; Fed'in ortaya koyduğu bu endişe, yatırımcıların faiz artırım sürecinin sonuna yaklaşıldığını düşünmesine neden oldu.

Çin ile yumuşama borsalara destek oldu

Hisse piyasaları tarafında ise; Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi cuma günü yüzde 0.2 yükselişle kapandıktan sonra bugün yüzde 0.1 artıda seyrediyor. Çin'in 300 büyük şirketini izleyen endeks yüzde 0.5 artıda bulunuyor.

ABD borsaları cuma günü ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'den ithal ürünlere bundan sonra ek gümrük vergisi getirmeyeceğini açıklamasının ardından yükselişle kapandı. Trump'ın bu açıklaması Çin'in iki ülke arasında gerilime neden olan anlaşmazlığı gidermek amacıyla gönderdiği önlemleri içeren mektubunu izliyor.

Trump'ın bu açıklaması iki ülke liderinin bu ay Arjantin'deki G20 zirvesi esnasında yapacakları ikili görüşmede anlaşmaya varabilecekleri beklentisini güçlendirdi.

Kaynak: Reuters