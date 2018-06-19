Faiz artışı için sabırlı olacağız

19 Haziran 2018

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, bankanın para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Portekiz'in Sintra kentinde düzenlenen konferansta konuşan Draghi, "İlk faiz artırımının zamanlamasını belirlerken sabırlı olmaya devam edeceğiz ve sonrasında para politikasını ayarlamaya aşamalı bir yaklaşım sergileyeceğiz. Bugünkü para piyasası faiz oranlarının vade yapısında dolaylı olarak ortaya konan çok kısa vadeli faiz patikasının genel olarak bu prensipleri yansıtıyor" dedi.

Konuşmasında Euro Bölgesi ekonomisinin cari durumundan memnuniyetini de ortaya koyan Draghi, "Euro Bölgesi ekonomisi büyüme patikası üzerinde ilerlemeye devam ediyor ve enflasyon yavaş yavaş bizim hedefimize dönüyor" diye konuştu. Draghi, belirsizliğin ekonomik görünümün içine işlediğini söyledi.

Draghi, "Euro Bölgesi'nde para politikasının sabırlı, ısrarcı ve ihtiyatlı olmaya devam etmesi gerekli" diye konuştu.

Euro, ECB Başkanı Mario Draghi'nin ekonomik görünümünde belirsizlik bulunduğu açıklamasının ardından 1.16 doların altına inerek 1.1546'ya kadar geriledi.