Faiz indirimi en erken 2. çeyrekte gelecek
Türkiye-ABD ilişkilerini takip eden piyasalar, Merkez Bankası'nın dün faizleri sabit tutmasını olumlu karşıladı. Dolar/TL 5,35'lere kadar düşerken, Borsa İstanbul yükselişini sürdürdü. (Jülide Yiğittürk Gürdamar)
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