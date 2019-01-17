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Faiz indirimi en erken 2. çeyrekte gelecek

Türkiye-ABD ilişkilerini takip eden piyasalar, Merkez Bankası'nın dün faizleri sabit tutmasını olumlu karşıladı. Dolar/TL 5,35'lere kadar düşerken, Borsa İstanbul yükselişini sürdürdü. (Jülide Yiğittürk Gürdamar)

Faiz indirimi en erken 2. çeyrekte gelecek
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